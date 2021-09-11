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İdlib'de şehit olan 2 askerin cenazesi, Hatay'daki törenle memleketlerine uğurlandı

11.09.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Törene, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de katıldı

İdlib'de şehit olan 2 askerin cenazesi, Hatay'daki törenle memleketlerine uğurlandı

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrasında yapılan saldırıda şehit olan piyade uzman çavuşlar Ramazan Demir ile Mücahit Sınırtepe'nin cenazeleri, Hatay'daki törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, şehitler Demir ile Sınırtepe için Hatay Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Törenin ardından Türk bayrağına sarılı Demir'in cenazesi Kahramanmaraş, Sınırtepe'nin naaşı ise Kayseri'ye gönderildi.

Basına kapalı gerçekleşen törene, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman ile vali yardımcıları ve askeri erkan katıldı.

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