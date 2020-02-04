YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir, son yolculuğuna uğurlandı

İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir, son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA HABERLERİ  | 04.02.2020 17:17 | Son Güncelleme

Cenaze törenine eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım da katıldı

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir, Sakarya'da toprağa verildi.

Hatay'dan İstanbul'un Tuzla ilçesindeki babaevine getirilen Demir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, burada helallik alınmasının ardından memleketi Sakarya'nın Pamukova ilçesine ulaştırıldı.

Demir'in naaşı, Bacı Mahallesi Camisi'nin yetersiz gelmesinden dolayı özel olarak hazırlanan alana götürüldü.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından bir süre top arabasında taşınan şehidin naaşı, Bacı Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Tuzla Piyade Okul Komutanı Tuğgeneral Aydın Cihan Uzun, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polis ve askeri erkan, gaziler ile vatandaşlar katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gençlik Merkezi ve Sakrad işbirliği ile amatör telsizcilik ve mors eğitimi verildiGençlik Merkezi ve Sakrad işbirliği ile amatör telsizcilik ve mors eğitimi verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Halil Demir Sakarya Şehit

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Edirne’de maske krizi

Edirne’de maske krizi

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Meme kanserini atlattıktan sonra bunlara dikkat

Meme kanserini atlattıktan sonra bunlara dikkat

Sakarya Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
06:33
Sabah
07:59
Öğle
13:17
İkindi
15:59
Akşam
18:25
Yatsı
19:46

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Ayşegül Eczanesi
Merkez
Beşköprü Eczanesi
Merkez
Karakaya Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Yenikent
Yeni Eczanesi
Akyazi
Değirmentepe Eczanesi
Arifiye
Ferizli Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi

Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi

Başkan Yüce: “Şehrin gelişimine ivme kazandıran yatırımların yanındayız”

Başkan Yüce: “Şehrin gelişimine ivme kazandıran yatırımların yanındayız”

RATED hizmet içi eğitim programı yapıldı

RATED hizmet içi eğitim programı yapıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’dan bin yataklı hastane müjdesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’dan bin yataklı hastane müjdesi

Başkan Yüce, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezini ziyaret etti

Başkan Yüce, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezini ziyaret etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.