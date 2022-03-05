İdlib'deki ihtiyaç sahibi çocuklara giysi ve ayakkabı yardımı

Türk Kızılay Hatay Şubesi, "Yanı başımızda çocuklar üşüyor, insanlık üşüyor" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Suriye'nin İdlib kentinde ihtiyaç sahibi çocuklara giysi ve ayakkabı yardımında bulundu.

Türk Kızılay Hatay Şube Başkan Vekili Hüseyin Kimyonoğlu, AA muhabirine, üye ve bağışçılarının destekleriyle toplanan atkı, bere, eldiven, içlik, battaniye ve ayakkabıdan oluşan 1 tır yardım malzemesini İdlib'e gönderdiklerini söyledi.

Dünyada hiçbir çocuğun üşümesini istemediklerini ifade eden Kimyonoğlu, 22 bin 400 parçadan oluşan yardım malzemelerinin İdlib'deki kamplarda aileleriyle yaşayan çocuklara dağıtılacağını belirtti.

Kimyonoğlu, ülkelerinde zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Suriyelilere el uzatmaya devam edeceklerini dile getirdi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz