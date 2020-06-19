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"İdmana uzaylılar kaçırdığı için geç kaldım"

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 19.06.2020 08:10 | Son Güncelleme

Bir dönem Boca Juniors forması giyen Guillermo Marino, garip bir iddiada bulundu.

"İdmana uzaylılar kaçırdığı için geç kaldım"

Bir dönem Boca Juniors forması giyen Guillermo Marino, futbolculuğu döneminde bir idmana uzaylılar kaçırdığı için geç kaldığını iddia etti.

Marino, bu konuda o dönemki takım arkadaşı Gustavo Lorenzetti'yi ikna etti.

"UZAYLILARIN KAÇIRDIĞINI İDDİA ETTİ"

Gustavo Lorenzetti, takım arkadaşının sözleri hakkında; "Guillermo, uzaylılar tarafından kaçırıldığı için bir idmana geç geldiğini söyledi. Guille, iki gün sonra gelip bunu söyledi. O akıllı bir adamdır, herkes onu bilir." dedi.

Detaylı bir hikaye anlatan takım arkadaşı sayesinde Lorenzetti de uzaylıların varlığına inanıyor.

Lorenzetti, takım arkadaşının hikayesini; "Uzaylılar tarafından kaçırıldıktan sonra, onun ruhunu çıkarıp analiz ettiklerini anlattı." sözleriyle özetledi.

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