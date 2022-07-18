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  4. İdo Tatlıses'in eşi Yasemin mayolu poz verdi! "Taş bebek"

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin mayolu poz verdi! "Taş bebek"

18.07.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında evlendi. Ünlü çift bu evlilikle magazin gündeminde bir süre yer aldı. İkili son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla gündemde yer alıyor.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin mayolu poz verdi! "Taş bebek"

Yasemin Tatlıses Instagram pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Tatlıses, mayolu pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

YASEMİN TATLISES MAYOLU POZ VERDİ

Yasemin Tatlıses'ten tatil paylaşımları gelmeye devam ediyor.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin mayolu poz verdi!

Mayolu poz veren isim, takipçilerinden tam not aldı.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin mayolu poz verdi!

Tatlıses'e takipçileri, "Taş bebek", "Nasıl bir bebeksin" gibi yorumlar yaptı.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin mayolu poz verdi!

Yasemin Tatlıses, eşiyle sık sık paylaşım yapıyor.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin mayolu poz verdi!

Tatlıses'in mesleğinin model olduğu biliniyor.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin mayolu poz verdi!

İşte Yasemin Tatlıses'in Instagram pozları...

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin mayolu poz verdi!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin mayolu poz verdi!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin mayolu poz verdi!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin mayolu poz verdi!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin mayolu poz verdi!

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İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli
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