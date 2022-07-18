İdo Tatlıses'in eşi Yasemin mayolu poz verdi! "Taş bebek"

Yasemin Tatlıses Instagram pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Tatlıses, mayolu pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

YASEMİN TATLISES MAYOLU POZ VERDİ

Yasemin Tatlıses'ten tatil paylaşımları gelmeye devam ediyor.

Mayolu poz veren isim, takipçilerinden tam not aldı.

Tatlıses'e takipçileri, "Taş bebek", "Nasıl bir bebeksin" gibi yorumlar yaptı.

Yasemin Tatlıses, eşiyle sık sık paylaşım yapıyor.

Tatlıses'in mesleğinin model olduğu biliniyor.

İşte Yasemin Tatlıses'in Instagram pozları...





