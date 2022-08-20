MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İdo Tatlıses'in eşi Yasemin mini elbisesiyle mest etti! "Fıstık gibisin"

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin mini elbisesiyle mest etti! "Fıstık gibisin"

20.08.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile geçtiğimiz yıl hayatını birleştiren Yasemin Şefkatli, güzelliği ve kombinleriyle magazin gündeminden düşmüyor. Pozlarıyla adeta Instagram fenomenlerinden biri haline gelen Yasemin Şefkatli, son pozuyla görenleri büyüledi.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin mini elbisesiyle mest etti! "Fıstık gibisin"

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin son zamanların popüler isimlerinden biri oldu. Güzelliği ve fit vücuduyla dikkat çeken Yasemin Tatlıses, sık sık kullandığı Instagram hesabından paylaştığı pozla sevenlerini büyüledi.

MİNİ ELBİSESİYLE MEST ETTİ

Yasemin Tatlıses mini elbisesiyle verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin mini elbisesiyle mest etti!

O poza takipçileri, "Fıstık gibisin", "Bebek misin?" gibi yorumlar yaptı.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin mini elbisesiyle mest etti!

Instagram'ı sık sık kullanan Tatlısesi pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin mini elbisesiyle mest etti!

Bir süredir tatilde olan Yasemin Tatlıses, tatil pozlarını peş peşe paylaşmıştı.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin mini elbisesiyle mest etti!

Bikinili pozlarıyla bir süre konuşulmuştu.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin mini elbisesiyle mest etti!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin mini elbisesiyle mest etti!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin mini elbisesiyle mest etti!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin mini elbisesiyle mest etti!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin mini elbisesiyle mest etti!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bikinili poz verdi!Bikinili poz verdi!
Enes Batur'un son görüntüsü hayranlarını üzdü!Enes Batur'un son görüntüsü hayranlarını üzdü!
TikTok fenomeni Merve Yalçın transparan üstüyle poz verdi! TikTok fenomeni Merve Yalçın transparan üstüyle poz verdi!
Anahtar Kelimeler:
İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti! Yüzücü Derya Büyükuncu hakkında istenen ceza belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti! Yüzücü Derya Büyükuncu hakkında istenen ceza belli oldu

Nwakaeme Galatasaray'da! İşte ilk fotoğraf

Nwakaeme Galatasaray'da! İşte ilk fotoğraf

Akaryakıta bir zam daha: İki gün önce yapılmıştı! Motorin litre fiyatı yeniden 25 liranın üzerinde

Akaryakıta bir zam daha: İki gün önce yapılmıştı! Motorin litre fiyatı yeniden 25 liranın üzerinde

Sıfır araçlar piyasaya çıktı, fiyatlar düştü

Sıfır araçlar piyasaya çıktı, fiyatlar düştü

Korkunç olay! Vicdansız baba eşini bıçaklayıp bebeğini kaçırdı... Bebeğe bakamayınca hastaneye bıraktı

Korkunç olay! Vicdansız baba eşini bıçaklayıp bebeğini kaçırdı... Bebeğe bakamayınca hastaneye bıraktı

Hakimle sevgili çıkmıştı! Yeni skandal: Yazışmalar ortaya çıktı

Hakimle sevgili çıkmıştı! Yeni skandal: Yazışmalar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Dünya yeni virüs için alarma geçti! Çocuklar için tehlike çanları çalıyor

Dünya yeni virüs için alarma geçti! Çocuklar için tehlike çanları çalıyor

Söylediklerine dikkat et! Durduk yerde düşmanlarınızı kızdırmayın

Söylediklerine dikkat et! Durduk yerde düşmanlarınızı kızdırmayın

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Kraliçe'nin güzel torunu bakın nerede çalışıyor!

Kraliçe'nin güzel torunu bakın nerede çalışıyor!

Rüyasında et kesiyordu, uyandığında cinsel organı yoktu!

Rüyasında et kesiyordu, uyandığında cinsel organı yoktu!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.