İdo Tatlıses'in eşi Yasemin mini elbisesiyle mest etti! "Fıstık gibisin"

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin son zamanların popüler isimlerinden biri oldu. Güzelliği ve fit vücuduyla dikkat çeken Yasemin Tatlıses, sık sık kullandığı Instagram hesabından paylaştığı pozla sevenlerini büyüledi.

MİNİ ELBİSESİYLE MEST ETTİ

Yasemin Tatlıses mini elbisesiyle verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.

O poza takipçileri, "Fıstık gibisin", "Bebek misin?" gibi yorumlar yaptı.

Instagram'ı sık sık kullanan Tatlısesi pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Bir süredir tatilde olan Yasemin Tatlıses, tatil pozlarını peş peşe paylaşmıştı.

Bikinili pozlarıyla bir süre konuşulmuştu.





