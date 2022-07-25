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İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli bikinili poz verdi! "Yine yakıyorsun"

25.07.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile evlenerek hayatını birleştiren Yasemin Şefkatli, güzelliğiyle sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. İdo Tatlıses ile çıktığı tatilden bikinisiyle tekne pozlarını paylaşan güzel ismin pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli bikinili poz verdi! "Yine yakıyorsun"

Ünlü şarkıcı İdo Tatlıses ile 2021 yılında evlenerek dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, eşiyle birlikte tatiline dolu dizgin bir şekilde devam ediyor. Çıktığı tatilden bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Şefkatli, güzelliği ve muhteşem fiziğiyle dikkat çekti.

BİKİNİLİ TEKNE POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Her paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazanan Yasemin Şefkatli, son olarak çıktığı tatilden pozlarını sosyal medyada paylaştı.

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Eşi İdo Tatlıses ile birlikte tatile çıkan güzel isim, bikinili tekne pozlarıyla adeta olay yarattı.

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Muhteşem güzelliği ve fit vücuduyla mest eden Şefkatli'nin paylaşımlarına yorum yağdı.

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Eşiyle pozlarına beğeni yağıyor...

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bikini İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli Instagram
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