İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'den sütyensiz poz! "İlah mısın silah mısın?"

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli 7 Ekim 2021 Cuma günü dünyaevine girdi. Sosyal medyada cesur paylaşımlarıyla fenomen haline gelen Yasemin Şefkatli bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

YASEMİN ŞEFKATLİ'DEN SÜTYENSİZ POZ

1992 doğumlu 30 yaşındaki Yasemin Şefkatli, lisans döneminde iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümünde eğitim aldı.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile hayatını birleştiren Şefkatli, düzgün fiziğiyle dikkat çekiyor.

Yasemin Şefkatli sütyensiz pozunu 469 bin takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaştı.

O poza, "İlah mısın silah mısın?", "Ekranlarımızı yaktınız" gibi yorumlar geldi.

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in düğününe birbirinden ünlü 550 kişi katılmıştı.

1,71 boyundaki Şefkatli, sosyal medya fenomeni Hilal Şefkatli'nin kuzeni olarak biliniyor.





