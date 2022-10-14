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İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızları Melek Zübeyde'yi paylaştı

14.10.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli Dilan Çıtak'ın düğününden tek kare fotoğraf paylaşmamasıyla dikkat çekmişti. Gelin Şefkatli düğünden sonra İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüttükleri kızları Melek Zübeyde ile paylaşım yaptı.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızları Melek Zübeyde'yi paylaştı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak evlendi. Düğünde daha önce küs olduğu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli de yer aldı. Ancak çift düğünden tek kare fotoğraf paylaşmayınca kafalarda soru işaretleri oldu.

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli düğünden sonra İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüttükleri kızları Melek Zübeyde ile paylaşım yaptı.

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PERİHAN SAVAŞ'IN KIZI MERAK KONUSU OLDU

Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan, Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü. İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş evli ve 3 çocuk annesi. Hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmeyen Tatlıses'ın kızını görenler "Annesinin kopyası" yorumları yağdı.

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İbrahim Tatlıses İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli tatlıses
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