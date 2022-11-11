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İdo Tatlıses karısı Yasemin Şefkatli'yi öpmeye doyamadı! 'Sesi kısmak zorundayım'

11.11.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl Yasemin Şefkatli ile dünyaevine giren İdo Tatlıses, eşini öpmelere doyamadı. O anları paylaşan Yasemin Şefkatli, ''Sesi kısmak zorundayım'' notunu düştü.

İdo Tatlıses karısı Yasemin Şefkatli'yi öpmeye doyamadı! 'Sesi kısmak zorundayım'

Sosyal medya fenomeni Yasemin Şefkatli, eşi İdo Tatlıses'in kendisini öptüğü anları takipçileriyle paylaştı.

İdo Tatlıses karısı Yasemin Şefkatli'yi öpmeye doyamadı! 'Sesi kısmak zorundayım'

Yasemin Şefkatli, ''Dün ay tutulmasından nasibimizi aldık. Bugün sevgi pıtırcığıyız'' dedi.

İdo Tatlıses karısı Yasemin Şefkatli'yi öpmeye doyamadı! 'Sesi kısmak zorundayım'

İdo Tatlıses karısı Yasemin Şefkatli'yi öpmeye doyamadı! 'Sesi kısmak zorundayım'

2021 yılında nikah masasına oturan çiftin görkemli düğününe ünlü isimler akın etmişti. İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye 450 bin TL değerinde bir altın kemer takmıştı.

İdo Tatlıses karısı Yasemin Şefkatli'yi öpmeye doyamadı! 'Sesi kısmak zorundayım'

Instagram'da epey aktif olan Yasemin Şefkatli'nin 500 bine yakın takipçisi mevcut.

İdo Tatlıses karısı Yasemin Şefkatli'yi öpmeye doyamadı! 'Sesi kısmak zorundayım'

Babasının izinden giderek şarkıcı olan İdo Tatlıses'in ise Bileklerime Kadar Acıyo, Bulsun Beni ve Buluşacaktık gibi şarkıları bulunuyor.

İdo Tatlıses karısı Yasemin Şefkatli'yi öpmeye doyamadı! 'Sesi kısmak zorundayım'

İdo Tatlıses karısı Yasemin Şefkatli'yi öpmeye doyamadı! 'Sesi kısmak zorundayım'


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