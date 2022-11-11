İdo Tatlıses karısı Yasemin Şefkatli'yi öpmeye doyamadı! 'Sesi kısmak zorundayım'

Sosyal medya fenomeni Yasemin Şefkatli, eşi İdo Tatlıses'in kendisini öptüğü anları takipçileriyle paylaştı.

Yasemin Şefkatli, ''Dün ay tutulmasından nasibimizi aldık. Bugün sevgi pıtırcığıyız'' dedi.

2021 yılında nikah masasına oturan çiftin görkemli düğününe ünlü isimler akın etmişti. İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye 450 bin TL değerinde bir altın kemer takmıştı.

Instagram'da epey aktif olan Yasemin Şefkatli'nin 500 bine yakın takipçisi mevcut.

Babasının izinden giderek şarkıcı olan İdo Tatlıses'in ise Bileklerime Kadar Acıyo, Bulsun Beni ve Buluşacaktık gibi şarkıları bulunuyor.



