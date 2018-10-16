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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli barıştı mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.10.2018 12:10 | Son Güncelleme

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli aşklarına bir şans daha verdi! İddialara göre İdo'nun annesi Derya Tuna araya girdi ve iki aşığı barıştırdı

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli barıştı mı?

İdo Tatlıses eski sevgilisi Yasemin Şefkatli ile barıştı mı?

Geçtiğimiz yaz ayrılan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli aşklarına bir şans daha verdi. Ayrılığın ardından zor günler geçiren ve bir hayli zayıflayan İdo'nun yardımına annesi koştu.

Bir yıllık ilişkilerini noktalayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ayrılığa daha fazla dayanamadı. İkili İdo Tatlıses’in annesi Derya Tuna aracılığıyla barıştı.

Birbirlerini henüz sosyal medyadan takip etmeyen çiftin temkinli davrandığı iddia edildi.

İdo'nun Şefkatli'den ayrılma sebebi olarak cesur pozlar gerekçe gösterilmişti.

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