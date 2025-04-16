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Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu vurdu! Real Madrid izin verirse 10 milyon Euro kasaya girecek

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.04.2025 17:48
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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan fakat istediği forma şansını bulamayan Arda Güler için ayrılık kararı verildi. Takımda istediği süreyi alamadığı için ayrılmayı kafasına koyan Arda Güler'e Real Madrid'den izin çıktı. Yapılan anlaşma gereği Arda Güler'in ayrılışı Fenerbahçe'ye yarayacak.

Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu vurdu! Real Madrid izin verirse 10 milyon Euro kasaya girecek
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Real Madrid'de bir türlü istediği forma şansını bulamayan Arda Güler için nihai karar verildi. Birçok kez ayrılmak istediğini yönetime bildiren Arda Güler, Real Madrid'in inadını kırdı.

MANCHESTER UNITED ARDA GÜLER'İ İSTİYOR

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İspanyol basını; Manchester United'ın Arda Güler transferi için 60 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı. Arda Güler'in de Manchester United'a transfer olmak isteği Real Madrid'in elini kolunu bağlamış durumda...

GİTMESİNİ İSTEMİYORLARDI

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Arda Güler'in potansiyeline güvenen Real Madrid, milli oyuncumuzun ayrılmasına bu sebeple izin vermiyordu. Arda'nın peş peşe ayrılmak istediğini söylemesi üzerine Real Madrid bu talebi kabul etmek zorunda kaldı. Manchester United'ın 60 milyon Euro kapıda beklemesi işleri hızlandırdı.

KAZANAN FENERBAHÇE OLACAK

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Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada sonraki satıştan da Sarı-Lacivertliler'e yüzde %20 pay verileceği ifade edilmişti. Arda'nın Manchester United'a transfer olması durumunda Fenerbahçe'nin minimum 10 milyon Euro kazanması bekleniyor.

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