YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İDOB, 26 Şubat'ta iki konserle Süreyya Operası'nda ve AKM'de sahne alacak

İDOB, 26 Şubat'ta iki konserle Süreyya Operası'nda ve AKM'de sahne alacak

23.02.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İDOB, 26 Şubat'ta iki konserle Süreyya Operası'nda ve AKM'de sahne alacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 26 Şubat'ta iki farklı konserle müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Kadıköy Süreyya Operası'ndaki "Viyana Klasikleri" konserinde, Ludwig van Beethoven'ın "Coriolan-Ouvertüre, Op.62", Joseph Haydn'ın "Trompet Konçertosu, Mi Bemol Majör", Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Klarnet Konçertosu, La Majör, K.622 ve 40. Senfoni" ile "Sol Minör, K.550" eserleri seslendirilecek.

Zdravko Lazarov'un yönetimini üstlendiği İDOB Orkestrası'na konserde solist olarak trompet sanatçısı Ömer Dağaşan ve klarnet sanatçısı Ecesu Sertesen eşlik edecek. Baş kemanda ise Seda Subaşı Yalçın yer alacak.

- Puccini'nin Kadınları konseri

İDOB, 26 Şubat'ta Atatürk Kültür Merkezi'nin Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştireceği bir diğer konserinde ise İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin (1858-1924) unutulmaz operalarından aryaları sanatseverlerin beğenisine sunacak.

"Puccini’nin Kadınları" başlıklı konserde, "La Bohtme", "Le Villi", "Tosca", "Manon Lescaut", "Turandot", "Suor Angelica", "Madama Butterfly", "Edgar" ve "Gianni Schicchi" operalarının kadın karakterlerinin aryalarını, İstanbul Devlet Opera ve Balesi solistleri Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, Hande Soner Ürben, Perihan Artan ve Evren Ekşi, piyanist Fügen Yiğitgil eşliğinde yorumlanacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
Antalyaspor, Adana Demirspor maçına hazırAntalyaspor, Adana Demirspor maçına hazır
Afyonkarahisar'da 5 kişiyi öldüren sanık hakkında 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiAfyonkarahisar'da 5 kişiyi öldüren sanık hakkında 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

İstanbul Namaz Vakitleri 25 Şubat Cuma

İmsak
06:14
Sabah
07:38
Öğle
13:22
İkindi
16:25
Akşam
18:56
Yatsı
20:16
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Rusya’nın Ukrayna saldırısı herkesi bu hale getirdi! Dikkat edilmezse...

Rusya’nın Ukrayna saldırısı herkesi bu hale getirdi! Dikkat edilmezse...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

Göğüs dekoltesini ipli tercih etti! "Sütyen yok"

Göğüs dekoltesini ipli tercih etti! "Sütyen yok"

Günler sonra alışveriş merkezinde görüntülendi!

Günler sonra alışveriş merkezinde görüntülendi!

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.