İDOB, 26 Şubat'ta iki konserle Süreyya Operası'nda ve AKM'de sahne alacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 26 Şubat'ta iki farklı konserle müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Kadıköy Süreyya Operası'ndaki "Viyana Klasikleri" konserinde, Ludwig van Beethoven'ın "Coriolan-Ouvertüre, Op.62", Joseph Haydn'ın "Trompet Konçertosu, Mi Bemol Majör", Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Klarnet Konçertosu, La Majör, K.622 ve 40. Senfoni" ile "Sol Minör, K.550" eserleri seslendirilecek.

Zdravko Lazarov'un yönetimini üstlendiği İDOB Orkestrası'na konserde solist olarak trompet sanatçısı Ömer Dağaşan ve klarnet sanatçısı Ecesu Sertesen eşlik edecek. Baş kemanda ise Seda Subaşı Yalçın yer alacak.

- Puccini'nin Kadınları konseri

İDOB, 26 Şubat'ta Atatürk Kültür Merkezi'nin Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştireceği bir diğer konserinde ise İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin (1858-1924) unutulmaz operalarından aryaları sanatseverlerin beğenisine sunacak.

"Puccini’nin Kadınları" başlıklı konserde, "La Bohtme", "Le Villi", "Tosca", "Manon Lescaut", "Turandot", "Suor Angelica", "Madama Butterfly", "Edgar" ve "Gianni Schicchi" operalarının kadın karakterlerinin aryalarını, İstanbul Devlet Opera ve Balesi solistleri Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, Hande Soner Ürben, Perihan Artan ve Evren Ekşi, piyanist Fügen Yiğitgil eşliğinde yorumlanacak.

