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İdrissa Doumbia'da son dakika! Galatasaray'ı seçti!

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.09.2020 19:07 | Son Güncelleme

22 yaşındaki orta sahanın müslüman olması ve burada gelişebileceğine inanması tercihinde etkili oldu. Almanya, İngiltere ve Belçika’dan gelen tekliflere rağmen rotasını İstanbul’a kırdı.

İdrissa Doumbia'da son dakika! Galatasaray'ı seçti!

İdrissa Doumbia&G.Saray flörtünde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oghenekaro Etebo'nun yanında orta sahasına bir takviye daha düşünen sarı-kırmızılılar, Celta Vigo'nun göndermediği Okay Yokuşlu yerine Sporting'den Doumbia'yı gündemine aldı ve bu transferi gerçekleştirmek için yabancı kontenjanını boşaltmaya çalışıyor.

TERCİHİNİ YAPTI!

Orta sahada iki yönlü oyuncu isteyen Fatih Terim'in kriterine uyan 22 yaşındaki Fildişili yıldız, 6 ve 8 numara olarak görev yapabiliyor. Almanya'dan Mönchengladbach ve Werder Bremen, Belçika'dan Anderlecht ve Club Brugge'den teklifler alan İdrissa Doumbia, tercihini müslüman olduğu ve burada daha fazla gelişim göstereceğine inandığı için Galatasaray'dan yana kullandı.

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