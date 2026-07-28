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IFAB onayı verdi! İşte Kaleci sakatlıkları için getirilecek yeni kural

İngiltere'de 2026-2027 sezonuyla birlikte oyunu hızlandırmayı hedefleyen yeni kurallar yürürlüğe giriyor. Taktik amaçlı kaleci sakatlıklarına sınırlama getirilirken, taç atışı, kale vuruşu ve oyuncu değişikliklerinde süre ihlallerine de yeni yaptırımlar uygulanacak.

IFAB onayı verdi! İşte Kaleci sakatlıkları için getirilecek yeni kural
Cevdet Berker İşleyen

İngiltere, kalecilerin taktik amaçlı sakatlık molalarını ortadan kaldırmak için bu sezon yeni bir uygulama deneyecek.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonundan itibaren "maçların temposunu ve akışını korumayı amaçlayan" yeni kuralların uygulanması için Uluslararası Futbol Birliği Kurulundan (IFAB) onay alındığı belirtildi.

1 DAKİKA 10 KİŞİ OYNANACAK

IFAB onayı verdi! İşte Kaleci sakatlıkları için getirilecek yeni kural 1

Uygulanacak kurallar kapsamında oyun, kaleci sakatlığı nedeniyle durursa, maç yeniden başladıktan sonra herhangi bir saha içi oyuncusu en az bir dakika boyunca oyun alanının dışında kalmak zorunda olacak.

İstisna olarak, çarpışma, kanama veya ciddi sakatlık durumları bu uygulamanın dışında tutulacak.

TAÇ ATIŞI VEYA KALE VURUŞUNDA 5 SANİYE KURALI

IFAB onayı verdi! İşte Kaleci sakatlıkları için getirilecek yeni kural 2

Bu sezon hakemler, oyuncuların taç atışı veya kale vuruşunu gereksiz yere geciktirmesi durumunu önlemek amacıyla beş saniyelik geri sayım başlatacak.

Maçın hakemi, sürenin aşılması durumunda taç atışını rakip takıma verebilecek veya geciktirilen kale vuruşu nedeniyle rakip takım lehine korner kararına hükmedebilecek.

Oyuncu değişikliği sırasında sahadan ayrılan oyuncular için de 10 saniyelik bir süre sınırı olacak. Bu sürenin aşılması halinde yerine girecek oyuncu oyuna hemen dahil olamayacak; oyun durduktan ve en az bir dakika geçtikten sonra sahaya girebilecek.

İngiltere Futbol Federasyonu ayrıca, bu kuralların kadınlar futbol liglerinde de uygulanacağını vurguladı.

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