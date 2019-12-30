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  4. IFAB'tan flaş VAR açıklaması!

IFAB'tan flaş VAR açıklaması!

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 30.12.2019 22:04 | Son Güncelleme

IFAB, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kısa mesafelerde ofsayt tespitinde başarılı olmadığını deklare etti. IFAB Genel Sekreteri ise, "VAR monitörünün başında uzun süre boyunca spesifik bir hata bulabilmek için zaman harcanmamalı. İlk bakışta görülemeyen şey, açık ve bariza değildir." açıklamasını yaptı.

IFAB'tan flaş VAR açıklaması!

İngiltere Premier Lig'de büyük tartışma konusu olan ve 'iğne ucu kadar ofsayt' şeklinde tanımlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) ofsayt tartışmaları sonrası IFAB'tan da açıklama geldi.

Sadece cumartesi ve pazar günü oynanan maçlarda birçok VAR tartışması yaşandı ve VAR incelemeleri sonrası 5 gol, çok yakın mesafelerle ofsayt nedeniyle iptal edildi. IFAB ise İngiltere'de yaşanan tartışmalara karşın yakın gelecekte VAR ile ilgili bir kural değişikliği olmayacağını duyurdu.

IFAB'tan Premier Lig'e verilen tavsiyede, "Omuz ucu veya ayak parmağı mesafesi kadar çok az ölçülerde VAR, tam tespitte başarılı değildir." denildi.

IFAB Genel Sekreteri Lukas Brud, "VAR, açık ve bariz hatalar için getirildi. Bu en önemli prensipti. VAR monitörünün başında uzun süre boyunca spesifik bir hata bulabilmek için zaman harcanmamalı. İlk bakışta görülemeyen şey, açık ve bariza değildir. 1 kamera açısıyla olaya bakmak bir şey ama 15 farklı kamerayla bakmak başka bir şey. Eğer, ilk bakışta bir gariplik fark edemiyorsanız uzun uzun incelemeyin. VAR'ı hayata geçirirken düşündüğümüz prensipler bunlar değildi. Her zaman 'açık ve bariz hatalara karşı' denilerek VAR getirildi." ifadelerini kullandı.

VAR'IN HATA PAYI 20 SANTİM

İngiltere'de Tottenham'ın Leicester City'e karşı attığı golün VAR incelemesi sonrası 'milimetre' ile ofsayt olduğunun tespit edilmesi ve golün iptal edilmesi sonrası büyük tartışmalar yaşanmıştı.

Mühendis olan bir Manchester City taraftarı, VAR sisteminin ofsaytı tespit etmekte yetersiz olduğunu ispatladı. Formüle göre saniyede 50 kare alan kamera, örneğin Raheem Sterling'in dripling hızı olan 34.97 km'de hatalı karar verebiliyor. Saniyede 9.7 metre koşabilen Sterling, her bir karede 19.4 cm ileri gidebiliyor.

Hesaplamaya göre; eğer VAR, hızlı bir oyuncunun 20 cm'den daha kısa bir mesafede ofsayt olduğuna hükmederse yanlış bir karar vermiş olacak.

Manchester City taraftarı olan mühendisin formülü, İngiltere'de olay olurken VAR tartışmaları tekrar alevlendi.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
VAR IFAB açıklama Premier Lig

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