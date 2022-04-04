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İfade verdiği savcıyı darbettiği iddia edilen şüpheliye 13 yıl 7 aya kadar hapis istemi

04.04.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İfade verdiği savcıyı darbettiği iddia edilen şüpheliye 13 yıl 7 aya kadar hapis istemi

İSTANBUL (AA) - Anadolu Adliyesinde ifade verdiği sırada cumhuriyet savcısı ile adliyede görevli 2 memuru darbettiği iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında 13 yıl 7 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, şüpheli Gökmen Y, 4 Mart'ta Anadolu Adalet Sarayı'na ifade vermek için müşteki savcı O.S'nin odasına geldi.

İfadesi alındığı sırada birden hakaret ve tehditler savurarak müşteki savcı O.S'nin masasına doğru yaklaşan şüpheli, kendisine engel olmak isteyen diğer adliye memurlarından müşteki A.P'ye yumruk ve tekme attı.

Şüphelinin, müşteki savcıyı da ittirerek çenesine yumruk attığı ve yaka kısmından tuttuğu anlatılan iddianamede, diğer adliye memuru müşteki İ.B'nin ise tarafları ayırmaya çalıştığı sırada şüpheli tarafından darbedildiği ifade edildi.

Olayın ardından müştekilerin, İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğünden rapor aldıkları, rapora göre müştekilerin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandıkları kaydedildi.

Bu kapsamda, şüphelinin eylemlerine uyan "basit yaralama", "zincirleme şekilde alenen hakaret", "zincirleme şekilde tehdit" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarını işlediği gerekçesiyle hakkında 3 yıl 1 ay 15 günden 13 yıl 7 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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