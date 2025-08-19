İflas başvurusunda bulundular! Dev kulüp kapanıyor... Dernek olarak devam edecekler!

Fransa futbolunun köklü kulüplerinden Ajaccio, mali kriz nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.
Ligue 2’de mücadele eden 115 yıllık kulüp, 13 milyon Euro’yu aşan bütçe açığını kapatamayınca tasfiye sürecine girdi.
Kulüp, iflas başvurusuyla birlikte ödemelerini durdurma kararı aldı ve tasfiye sürecine doğru ilerliyor. Bu gelişme, Ajaccio’nun profesyonel liglerdeki geleceğini büyük ölçüde sona erdirecek.
Ajaccio yönetimi, dernek statüsünü koruyarak varlığını sürdürmek ve Ulusal 3 Ligi’nde mücadele etmek istediklerini açıkladı.
