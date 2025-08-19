SPOR

İflas başvurusunda bulundular! Dev kulüp kapanıyor... Dernek olarak devam edecekler!

Fransa'nın köklü ekiplerinden olan ve şu anda Ligue 2'de yer alan Ajaccio, borçları nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Fransa futbolunun köklü kulüplerinden Ajaccio, mali kriz nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.

TASFİYE SÜRECİNE GİRDİLER

Ligue 2’de mücadele eden 115 yıllık kulüp, 13 milyon Euro’yu aşan bütçe açığını kapatamayınca tasfiye sürecine girdi.

ÖDEMELERİ DURDURMA KARARI...

Kulüp, iflas başvurusuyla birlikte ödemelerini durdurma kararı aldı ve tasfiye sürecine doğru ilerliyor. Bu gelişme, Ajaccio’nun profesyonel liglerdeki geleceğini büyük ölçüde sona erdirecek.

Ajaccio yönetimi, dernek statüsünü koruyarak varlığını sürdürmek ve Ulusal 3 Ligi’nde mücadele etmek istediklerini açıkladı.

