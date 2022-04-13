İftara şehriye çorbası nasıl yapılır? Şehriye çorbası malzemeleri neler?

Ana yemeğe geçmeden önce tüketilen nefis çorbalardan biri olan şehriye çorbasının tarifi, ilk kez hazırlayacak kişiler tarafından araştırılıyor. Tadıyla oldukça sevilen şehriye çorbası sofralarda sık sık yerini alıyor. İşte şehriye çorbası tarifi ve malzemeleri...

ŞEHRİYE ÇORBASI MALZEMELERİ NELER?

1 litre sıcak su

Karabiber, pul biber

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı domates rendesi

1 çay bardağı tel şehriye

Tuz

ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ

Tereyağını tencereye alın ve eritin. Erittikten sonra üzerine domates rendesi ekleyin. Sıcak suyu da ilave ettikten sonra kaynamaya bırakın. Kaynayan suya tel şehriyeleri ilave edin. En son pul biber, karabiber ve tuz ekleyin, şehriyeler yumuşayana dek pişirin. Çorba pişince servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...



