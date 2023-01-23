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İftarlık Gazoz'un Adem'i Berat Efe Parlar annesini kaybetti! "Canım annemi kaybettik"

23.01.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İftarlık Gazoz'daki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan çocuk oyuncu Berat Efe Parlar'ın acı günü. Oyuncu Berat Efe Parlar'ın annesi Dilek Parlar vefat etti. Genç oyuncu acı haberi 'Canım annemi kaybettik' diyerek duyurdu.

İftarlık Gazoz'un Adem'i Berat Efe Parlar annesini kaybetti! "Canım annemi kaybettik"

İftarlık Gazoz filminde canlandırdığı 'Adem' rolü ile dikkatleri üzerine çeken Berat Efe Parlar annesini kaybetti. Çocuk yaşta rol aldığı dizi ve filmlerle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Berat Efe Parlar annesinin vefatıyla yıkıldı.

Sosyal medya hesabından annesinin vefat ettiğini duyuran Parlar, 'Canım annemi kaybettik! Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir' ifadelerini kullandı.

Ekran Alıntısı

Dilek Parlar uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Ekran Alıntısı

"ANNEMDEN SONRA BABAM DA HASTALANDI"

Berat Efe Parlar, annesinin rahatsızlandığını Film setinde öğrendiğini söylemişti:
"İftarlık Gazoz filmi zamanında annemin hastalığı başlamıştı, onu düşündüm. Babam annemin yanına İstanbul'a gelmek zorundaydı orada oyuncu koçumla birlikte kaldım. Biraz annemi düşündüm, biraz o zamanı düşündüm ağladım... Babam şeker hastası. Annemden sonra babam da hastalandı. Atakları oluyor. Tek çocuğum, kardeşim yok."

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