YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Iğdır şeftalisinde 4 bin 500 ton rekolte bekleniyor

Iğdır şeftalisinde 4 bin 500 ton rekolte bekleniyor

20.09.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kent genelindeki 2 bin 500 dekar alanda üretimi yapılan şeftali, ildeki yerel marketler başta olmak üzere Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki şehirlere pazarlanıyor - Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Yolcu: - "Iğdır yöresine has birkaç şeftali çeşidimiz var. Zeferan, reçellik olan beyaz şeftali ve Bursa şeftalisi gibi şeftalilerimizin üretimini gerçekleştiriyoruz"

HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da hasadına başlanan şeftalide 4 bin 500 ton rekolte bekleniyor.

Birçok sebze ve meyve çeşidinin yetiştiği kentin verimli tarım arazilerinde, çiftçiler şu sıralar şeftali hasadı yapıyor.

Kent genelindeki 2 bin 500 dekar alanda üretimi yapılan şeftali, ildeki yerel marketler başta olmak üzere Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki şehirlere pazarlanıyor.

Çalpala, Necefali, Kadıkışlak ve Sarıbulak köyleri başta olmak üzere kent genelinde üretilen şeftalide bu yıl 4 bin 500 ton rekolte öngörülüyor.

- "Iğdır yöresine has birkaç şeftali çeşidimiz var"

Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Yolcu, AA muhabirine, Iğdır şeftalisinin tadına doyum olmayan bir aromaya sahip olduğunu ve bundan dolayı ilgi gördüğünü söyledi.

Kentin verimli topraklarında yetişen şeftalinin bölge illerindeki ihtiyaca büyük oranda cevap verdiğini ifade eden Yolcu, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 2 bin 500 dekarlık bir üretim alanımız var. Iğdır yöresine has birkaç şeftali çeşidimiz var. Zeferan, reçellik olan beyaz şeftali ve Bursa şeftalisi gibi şeftalilerimizin üretimini gerçekleştiriyoruz. Şeftali üreten çiftçilerimiz sadece bunu üretmekle kalmıyor, aynı zamanda kayısı bahçesinin olduğunu ya da hububat tarımı da yaptığını görüyoruz. Aynı zamanda sadece şeftali üreten çiftçilerimiz de var. Bu durumda hem ana gelir kaynağı hem de ek gelir kaynağı olarak düşünebiliriz.

Yöresel pazar ve marketlerde ürünlerimiz satılıyor. Üretilen ürün genelde sofralık, sadece beyaz şeftali reçel ve konservelik olan türden. Bu çeşitlerin şeker oranları da birbirinden farklı. Buna göre farklı alanlarda değerlendirilebiliyor."

Çalpala köyünde üretim yapanlardan Tayfun Aksoy da şeftali hasadına başladıklarını anlatarak, "Ürünlerimizin aroması çok güzel, çok beğeniliyor. İl dışından da talep görüyor. Bu şeftaliyi gönderdiğimizde tadına bakanlar bir daha istiyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Iğdır'da çalınan 118 koyunu JASAT ekibi bulduIğdır'da çalınan 118 koyunu JASAT ekibi buldu
GÜNCELLEME - Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındıGÜNCELLEME - Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Trafik kazasında ölen öğrencinin okulunda hüzünlü dersbaşıTrafik kazasında ölen öğrencinin okulunda hüzünlü dersbaşı
Anahtar Kelimeler:
şeftali Iğdır tarım hasat üretim

Iğdır Namaz Vakitleri 20 Eylül Salı

İmsak
04:18
Sabah
05:42
Öğle
12:02
İkindi
15:30
Akşam
18:13
Yatsı
19:31
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Arkadaşlarının intikamını aldı! Maymun insana karşı

Arkadaşlarının intikamını aldı! Maymun insana karşı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum'

Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum'

Şoke eden e-posta! ''Ödeme istiyorsan yapman gereken...''

Şoke eden e-posta! ''Ödeme istiyorsan yapman gereken...''

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.