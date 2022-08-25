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Iğdır Üniversitesi gül ile lavantadan cilt ve bakım losyonu üretti

25.08.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır Üniversitesi gül ile lavantadan cilt ve bakım losyonu üretti

Iğdır Üniversitesinin bahçesinde ekilen gül ile lavantalardan cilt ve bakım losyonu (hidrosol) üretildi.

Üniversitenin bahçesinde yetiştirilen gül ve lavantalar, Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ALUM) yapılan işlemlerle hidrosola dönüştürüldü.

Cilt ve bakım losyonu olarak üretilen ürün, piyasaya sunulmaya başlandı.

Çalışmayı yürüten Öğretim Görevlisi Musa Karadağ, AA muhabirine, üniversitenin ürettiği gül ve lavanta hidrosollarının piyasaya sunulduğunu söyledi.

Gerçekleştirdikleri birçok çalışmanın hem üniversiteye hem de bölge ekonomisine getiri sağlayacağını ifade eden Karadağ, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda ihtisaslaşma alanındaki yetkinliğimizle bölge halkı için bir danışma merkezi görevi yapmaktayız. Gerek ürün üretim prosesleri gerekse üretim formüllerini ücretsiz olarak halkımızın ve bölgedeki sanayicilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz."

Bölgedeki bitkilerin farklı alanlarda değerlendirilmesi için ALUM olarak çalışma yürüttüklerini anlatan Karadağ, "Bölgemizdeki zengin bitki florası bilinçli bir çiftçilikle birleştirilerek ekonomiye kazanım sağlamayı, katma değeri yüksek ürünlerin üretimine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz." diye konuştu.

Karadağ, çalışmalarına destek olan Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'ya teşekkür etti.

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