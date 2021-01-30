Iğdır’a kar yağdı ekipler seferber oldu

Iğdır Belediyesi, kar yağışı sonrası şehirde oluşan buzlanmalarda vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için il genelinde temizlik seferberliği başlattı.

Yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi Iğdır’da da kar yağışı devam ediyor.Önceki gün gece saatlerinde başlayan kar yağışı il genelinde etkisini gösterdi. Iğdır’da birçok köy yolu kapanırken il merkezinde de düşen karın olumsuzluk yaşatmaması için ekipler çalışma başlattı.Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren Iğdır Belediyesi Fen İşleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler birçok yolu ve kaldırımı kardan temizleyerek buzlanmanın önüne geçti. Çalışmaların birçok cadde ve sokaklarda devam edeceği öğrenildi.



