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Iğdır’da 15 Temmuz anması coşku içinde kutlandı

IĞDIR HABERLERİ  | 16.07.2020 14:04 | Son Güncelleme

Iğdır’da, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi Milli ve Birlik günü programı düzenlendi.15 Temmuz hain darbe girişiminin 4.

Iğdır’da 15 Temmuz anması coşku içinde kutlandı

Iğdır’da, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi Milli ve Birlik günü programı düzenlendi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında, Iğdır’da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi Milli ve Birlik günü programı büyük bir anma programı ile gerçekleştirildi. Programa Iğdır Valisi /Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Jandarma komutanı Mustafa Özdurhan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşların temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı
Iğdır Valisi /Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, “Meydanlardaki demokrasi nöbetimiz, milletimizin sevgisi ile saygısı ile hürmeti ile büyüyerek devam etmektedir. Türk milleti, Uzak Asya’dan bir kısrak başı gibi uzanan Anadolu coğrafyasında varlığına, birliğine izzetine kasteden elleri 1071’de Sultan Alpaslan ile 1453’te Sultan Fatih ile Kurtuluş savaşımızda Gazi Mustafa Kemal ile gücünü, ferasetini göstererek kılmıştır. Son yüzyılda Cumhuriyetimizin sürecinde çeşitli darbelerle karşılaşan milletimiz, yine her ferdi ile demokrasiden, huzurdan, barıştan yana olmuş geleceğine dimdik yürüyerek devam etmiştir” dedi.
15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi Milli ve Birlik günü programı selanın okunması ve demokrasi nöbeti ile sona erdi.

Iğdır’da 15 Temmuz anması coşku içinde kutlandı

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Iğdır Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
02:52
Sabah
04:42
Öğle
12:15
İkindi
16:11
Akşam
19:38
Yatsı
21:19

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