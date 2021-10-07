Iğdır'da 18 yaşındaki Aleyna'nın ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı

Iğdır'da 18 yaşındaki Aleyna Betül A'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan iş adamı Gökhan A. tutuklandı.

Aleyna Betül A'nın 30 Eylül'de, kentteki Pir Sultan Abdal Caddesi'nde ölü bulunmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışma sonucu iş adamı Gökhan A, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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