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Iğdır’da bir eve yıldırım düştü

IĞDIR HABERLERİ  | 12.06.2020 11:22 | Son Güncelleme

Iğdır Merkez Akyumak köyünde bulunan ve Orhan Atış’a ait eve yıldırım düştü.Iğdır Merkez Akyumak köyünde Orhan Atış’a ait eve gece saatlerinde yıldırım isabet etti.

Iğdır’da bir eve yıldırım düştü

Iğdır Merkez Akyumak köyünde bulunan ve Orhan Atış’a ait eve yıldırım düştü.
Iğdır Merkez Akyumak köyünde Orhan Atış’a ait eve gece saatlerinde yıldırım isabet etti. Yıldırım sonrası evin çatısından alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yapılan incelemelerde, yıldırım isabet etmesi sonucu eşyaların zarar gördüğü tespit edildi.
Ev sahibi Orhan Atış ve eşi, ABD’de yaşayan oğlunun yanında olması faciayı önlerken, evde bulunan eşyalar ise kullanılamaz hale geldi.

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