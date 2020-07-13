Iğdır'da bulunan bitki ve midye fosilleriyle ilgili bilimsel çalışma başlatıldı

Iğdır'da bulunan yaprak ve midye fosillerinin hangi türlerden olduğunun ve tarihi geçmişinin belirlenmesi için bilimsel çalışma başlatıldı.

Tuzluca ilçesine bağlı Alhanlı köyü kırsalında ve Aras Havzası'nda tespit edilen midye ve, aralarında palmiye yapraklarının da olduğu bitki fosilleri, vatandaşların yanı sıra bilim insanlarının ilgi odağı oldu.

Iğdır Üniversitesince oluşturulan grup, fosillerin bulunduğu alana gelerek bilimsel çalışma için bölgede inceleme başlattı.

Kayalıklardaki bitki ve midye fosillerini inceleyen akademisyenler, fosillerin bulunduğu alan ve etraftan örnekler alıp kimyasal ve karbon testleri yapmak üzere üniversiteye götürdü.

Fosillerin bulunduğu alandaki çalışmalara katılan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fosillerin bulunmasıyla üniversite olarak bir ekip oluşturduklarını ve bunların araştırılması yönünde seferber olduklarını söyledi.

Bölgede literatür taraması yaptıklarını anlatan Rektör Alma, "Kağızman, Tuzluca ilçelerinin arasındaki Aras Havzası'nda ve Ermenistan sınırına yakın bir bölgede fosil esaslarının izleri olduğu söylenince yoğun bir çalışma içerisine girdik, arkadaşlarımız birkaç gündür bu bölgeyi tarıyor." dedi.