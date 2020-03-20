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Iğdır’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

IĞDIR HABERLERİ  | 20.03.2020 10:35 | Son Güncelleme

Korona virüsü nedeniyle başlatılan çalışmalar kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarda dezenfekte işlemleri devam ediyor.Korona virüsü salgını nedeniyle Iğdır’da bulunan kamu kurum ve kuruluşlarda dezenfekte çalışmaları başladı.

Iğdır’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Korona virüsü nedeniyle başlatılan çalışmalar kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarda dezenfekte işlemleri devam ediyor.
Korona virüsü salgını nedeniyle Iğdır’da bulunan kamu kurum ve kuruluşlarda dezenfekte çalışmaları başladı. Salgın nedeniyle kurumlarda bulunan makam odaları, lavabolar ve koridorlar dezenfekte ediliyor.
Iğdır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelindeki kamu kurumlarımızda Korona virüs tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında yapılan dezenfekte ve temizlik çalışmaları devam ediyor” denildi.

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