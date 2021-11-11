YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Iğdır'da enerji kesintisine neden olduğu iddia edilen kablo hırsızlığı zanlısı tutuklandı

Iğdır'da enerji kesintisine neden olduğu iddia edilen kablo hırsızlığı zanlısı tutuklandı

11.11.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da enerji kesintisine neden olduğu iddia edilen kablo hırsızlığı zanlısı tutuklandı

Iğdır'da enerji nakil hattındaki kabloları çalarak Halfeli beldesinin bir kısmını elektriksiz bıraktığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 23 Ekim'de enerji nakil hattındaki kabloları kesip çalan ve beldenin bir bölümünün elektriksiz kalmasına neden olan kişi ya da kişileri yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Jandarmanın titiz çalışmasıyla belirlenen adreste çeşitli uzunluklarda kesilmiş 190 parça enerji nakil kablosu bulundu, S.A. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Beldedeki enerji nakil hattının olaydan kısa süre sonra tamir edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Ekmeği ayrana bastığımız zorlu bir süreçti!""Ekmeği ayrana bastığımız zorlu bir süreçti!"
PARTNER Kaçırılma sahnesinin stresine dayanamadı! Güzel oyuncu hastaneye kaldırıldı Kaçırılma sahnesinin stresine dayanamadı! Güzel oyuncu hastaneye kaldırıldı
Türkiye'deki kuş türlerinden yüzde 70'i Iğdır'da kayıt altına alındıTürkiye'deki kuş türlerinden yüzde 70'i Iğdır'da kayıt altına alındı
Anahtar Kelimeler:
Iğdır

Iğdır Namaz Vakitleri 11 Kasım Perşembe

İmsak
05:11
Sabah
06:37
Öğle
11:53
İkindi
14:34
Akşam
16:59
Yatsı
18:19

Iğdır Nöbetçi Eczaneler11 Kasım Perşembe

Cantepe Eczanesi
Merkez
Leman Eczanesi
Aralik
Kaysım Eczanesi
Tuzluca
Cantepe Eczanesi
Merkez
Leman Eczanesi
Aralik
Kaysım Eczanesi
Tuzluca
Tümünü Göster
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

GÜNCELLEME 4 - Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

GÜNCELLEME 4 - Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

"Sanal gerçeklik gözlüğü" ile ders işliyorlar

"Sanal gerçeklik gözlüğü" ile ders işliyorlar

Edirne merkezli "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon

Edirne merkezli "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon

İzmir'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İzmir'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.