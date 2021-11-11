Iğdır'da enerji kesintisine neden olduğu iddia edilen kablo hırsızlığı zanlısı tutuklandı

Iğdır'da enerji nakil hattındaki kabloları çalarak Halfeli beldesinin bir kısmını elektriksiz bıraktığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 23 Ekim'de enerji nakil hattındaki kabloları kesip çalan ve beldenin bir bölümünün elektriksiz kalmasına neden olan kişi ya da kişileri yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Jandarmanın titiz çalışmasıyla belirlenen adreste çeşitli uzunluklarda kesilmiş 190 parça enerji nakil kablosu bulundu, S.A. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Beldedeki enerji nakil hattının olaydan kısa süre sonra tamir edildiği belirtildi.

