Iğdır'da etkili olan sel Türkiye-Nahçıvan kara yolunu ulaşıma kapattı, tarım arazilere zarar verdi

Ekipler iş makineleri ile kapanan kara yolunun yanı sıra sulama kanalları ve menfezlerin açılması için çalışma başlattı. İlçe sakinleri de ekiplere çalışmalarında destek oldu.

Sel sularının getirdiği taş ve topraklardan dolayı birçok sulama kanalı ile ilçedeki menfezler de tıkandı.

Ağrı Dağı'nın eteklerinde biriken sel suları, taş ve toprakları Iğdır'ın Aralık ilçesinden geçen Türkiye-Nahçıvan kara yoluna biriktirdi. Bu nedenle kara yolu ulaşıma kapandı.

- "Devletimiz güçlüdür, bunun üstesinden geleceğiz"

Belediye Başkanı Güzelkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, selden dolayı ilçenin Karşıyaka ve Ortaköy mahallelerinde hasar oluştuğu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"2 mahallemizde maddi sıkıntılar var. Tek tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Bu bir doğal felakettir. Devletimiz güçlüdür, bunun üstesinden geleceğiz. Erken müdahale ettik ve büyük bir felaketin önüne geçtik. Allah'a şükürler olsun beterin beteri var. Ağrı'dan gelen sel suyundan kaynaklandı."

Güzelkaya, selden dolayı kapanan Türkiye-Nahçıvan kara yolunun ulaşımı açılması için çalıştıklarını anlatarak, "Şu an Azerbaycan, Nahçıvan, İran ve Türk cumhuriyetlerinin hepsine giden Türkiye-Nahçıvan kara yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerimiz müdahale etti, sabaha kadar çalışacağız, yolu bir saate kadar trafiğe açacağız." diye konuştu.

Ekiplerin bölgedeki yol açma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

