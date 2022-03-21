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Iğdır'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

21.03.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Iğdır'da hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalanarak, cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "nitelikli hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin Melekli Beldesi'nde yaptığı çalışma sonucunda S.A, gözaltına alındı.

S.A, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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