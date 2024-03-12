YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Iğdır’da İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma programı gerçekleştirildi

Iğdır’da İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma programı gerçekleştirildi

İHA İHA
12.03.2024 12:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır’da 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü dolayısıyla İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma programı düzenlendi.

Iğdır’da İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma programı gerçekleştirildi

Iğdır Kültür Merkezinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü dolayısıyla düzenlenen İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrası günün anlam ve önemini belirten video gösterimi ile devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasından sonra bir konuşma yapan Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, İstiklal Marşı’nın yazılması sürecinde yaşananların zor olduğunu ve Mehmet Akif Ersoy’un bir mücadele ruhu oluşturduğuna değinerek, "12 Mart’ta İstiklal Marşı’mız kabul edilmiş. Milletimizin özünden çıkmış, süzülmüş, saflaşmış duyguları tecessüm etmiş hali olan İstiklal Marşı bize hediye edilmiştir. İstiklal Marşı nasıl bir ortamda yazılmıştır? Ülkemiz 7 koldan işgal edilmiş, devrin en büyük devletleri İstanbul’u almış, İzmir’i işgal etmiş, düşman Ankara’ya kadar dayanmıştır. Ülkemizin öyle evlatları var ki bunlara karşı çıkmış, emanetine sahip çıkmış, muazzam bir zafer kazanmıştır" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burdur merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı tutuklandıBurdur merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
Nilüfer’de ilk iftar sofrası İhsaniye’de kurulduNilüfer’de ilk iftar sofrası İhsaniye’de kuruldu
13 ayrı suç kaydı olan şahıs Narkotim’den kaçamadı13 ayrı suç kaydı olan şahıs Narkotim’den kaçamadı
Anahtar Kelimeler:
Iğdır

Iğdır Namaz Vakitleri 12 Mart Salı

İmsak
04:50
Sabah
06:13
Öğle
12:19
İkindi
15:37
Akşam
18:14
Yatsı
19:32

Iğdır Nöbetçi Eczaneler12 Mart Salı

Tuzluca doğa eczanesi
Tuzluca
Yavuz eczanesi
Aralik
Gündere eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.