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  4. Iğdır’da jandarma, vatandaşın sosyal yardım ödemesini evlerinde teslim etti

Iğdır’da jandarma, vatandaşın sosyal yardım ödemesini evlerinde teslim etti

IĞDIR HABERLERİ  | 04.04.2020 12:00 | Son Güncelleme

Iğdır’da Jandarma Komutanlığı ekipleri, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlar ile PTT şubelerinin korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında kapatılmasının ardından vatandaşların maaşlarını evlerinde teslim etti.Dünya Sağlık Örgütünce pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek için 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmaları yasaklanmıştı.Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde verilen bin TL’lik sosyal yardım ödemelerini alamayan yaşlılara ve PTT şubelerinin korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında kapatılması sonrası jandarma ekipleri köy köy gezerek vatandaşın maaş ödemesini yapıyor.

Iğdır’da jandarma, vatandaşın sosyal yardım ödemesini evlerinde teslim etti

Iğdır’da Jandarma Komutanlığı ekipleri, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlar ile PTT şubelerinin korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında kapatılmasının ardından vatandaşların maaşlarını evlerinde teslim etti.
Dünya Sağlık Örgütünce pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek için 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmaları yasaklanmıştı.
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde verilen bin TL’lik sosyal yardım ödemelerini alamayan yaşlılara ve PTT şubelerinin korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında kapatılması sonrası jandarma ekipleri köy köy gezerek vatandaşın maaş ödemesini yapıyor. Vatandaşların sosyal yardım ödemelerini teslim alan ekipler, hak sahibi vatandaşlara imza karşılığında ödemelerini teslim ediyor. Yardımları alan vatandaşlar, askerlere dua ederken “Allah devletimizden razı olsun,devletimize Allah zeval vermesin” dedi.

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