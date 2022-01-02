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Iğdır'da kar yağışı etkili oluyor

02.01.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da kar yağışı etkili oluyor

Iğdır, etkili kar yağışıyla beyaza büründü.

Sahip olduğu iklimi nedeniyle "Doğu'nun Çukurovası" olarak adlandırılan Iğdır'da, akşam saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Kısa sürede beyaza bürünen kentte, kartpostallık görüntüler oluştu. Sokağa çıkan vatandaşlar, kar topu oynayarak fotoğraf çektirdi.

Etkili kar yağışı nedeniyle araç sürücüleri kontrollü ilerledi.

Iğdır'ı Ağrı ve Kars'a bağlayan kara yollarında da kar yağışından dolayı ulaşımın kontrollü sağlandığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Iğdır

Iğdır Namaz Vakitleri 2 Ocak Pazar

İmsak
05:49
Sabah
07:19
Öğle
12:13
İkindi
14:36
Akşam
16:57
Yatsı
18:21

Iğdır Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Pazar

Füsun Eczanesi
Merkez
Leman Eczanesi
Aralik
Kaysım Eczanesi
Tuzluca
Füsun Eczanesi
Merkez
Leman Eczanesi
Aralik
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