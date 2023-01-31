Iğdır’da kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi

Iğdır’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca devam etti. Sabah saatlerinde şehir merkezinde beyaz örtüye uyanan vatandaşlar kar yağışı ile birlikte oluşabilecek buzlanmaya karşı trafikte dikkatli bir şekilde ilerlerken yüksek kesimlerde buzlanma kazaya neden oldu. Iğdır-Doğubayazıt yolu Kavaktepe mevkiinde IR-29 AA 910 plakalı tır yolda arıza yapan başka bir tıra yardımcı olmak için durdu. O esnada yokuş aşağı olduğundan dolayı tır buzlanan yolda kaymaya başladı. Yolun kenarındaki toprağa saplanan tır şarampole yuvarlanmakta son anda kurtuldu. Tır şoförü Murtaza Hudayari durmak isterken tırın kaydığını söyleyerek, “Bizim arkadaşın aracı bozuldu ben durmak istedim yol çok kötüydü. Ben de durmak isterken araba durmadı kaydı gitti” dedi.

Karayollarına ait ekipler yollarda aksama yaşanmaması için yolda kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

