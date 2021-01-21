Iğdır’da kar yağışı ve aşırı soğuktan dolayı yaban hayvanları için yem bırakıldı

Iğdır’da doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlanan kuş ve diğer yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Iğdır’da kış ayının zorlu geçmesinden dolayı ekipler, yaban hayvanları için kolları sıvadı. Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yem ve yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme çalışmaları yaptı. Belirli noktalara besi yemi bırakan ekipler, soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Birçok noktaya yem bırakan ekipler, özellikle kuş çeşidinin çok olduğu Ağrı Dağı Milli Parkı sulak alanlarına kuş türleri için de yem bıraktı.



