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Iğdır’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

29.08.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Iğdır’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Tuzluca ilçesi Ağabey köyü yolunda sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 KV 5656 plakalı otomobil ile 76 AAV 496 plakalı motosiklet çarpıştı.

Motosikletteki Ali Alçiçek ile Alican Taşdemir kaza yerinde hayatını kaybetti.

Cenazeler, Tuzluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Iğdır Otomobil motosiklet çarpışma

Iğdır Namaz Vakitleri 29 Ağustos Pazartesi

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