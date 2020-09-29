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Iğdır’da şeftali hasadın sonuna gelindi

IĞDIR HABERLERİ  | 29.09.2020 09:44 | Son Güncelleme

Iğdır’da 1 ay önce başlayan şeftali hasadının sonuna gelindi.Mikroklima özelliği ile Doğu’nun Çukurovası olan Iğdır, çeşitli sebze ve meyve özelliği ile dikkat çekiyor.

Iğdır’da şeftali hasadın sonuna gelindi

Iğdır’da 1 ay önce başlayan şeftali hasadının sonuna gelindi.
Mikroklima özelliği ile Doğu’nun Çukurovası olan Iğdır, çeşitli sebze ve meyve özelliği ile dikkat çekiyor. 800 metrelik rakımı ve toprak yapısı nedeniyle birçok meyve ve sebze türünün yetiştiği ve Aras Nehrinin yanı başında yer alan Iğdır’da 1 ay önce başlayan şeftali hasadın sonuna gelindi. Iğdır’ın Kadıkışlak köyünde şeftali hasatı yapan üreticiler son meyveleri toplayarak bu yılki sezonu bitirecek. Hasadı yapılan şeftaliler, başta çevre iller olmak üzere birçok yere ihracaat yapılıyor.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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