YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

23.06.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Iğdır'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden gelen ve Iğdır'da silah sattığı tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheli, Melekli beldesindeki bir restoranda, getirdiği silahları satmaya çalışırken yakalandı. Olayla ilgisi bulunduğu iddia edilen bir şüpheli de gözaltına alındı.

Operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 16 mermi, 1 namlusu değiştirilmiş ruhsatsız av tüfeği ile bu tüfeğe ait 66 fişek, silah yapım ve tamirinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Iğdır'da sıcaklardan etkilenen atmaca tedavi altına alındıIğdır'da sıcaklardan etkilenen atmaca tedavi altına alındı
Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin davada olay yerinde keşif yapıldıElif Çakal'ın ölümüne ilişkin davada olay yerinde keşif yapıldı
Köyceğiz'de orman yangını başladıKöyceğiz'de orman yangını başladı
Anahtar Kelimeler:
Iğdır

Iğdır Namaz Vakitleri 23 Haziran Perşembe

İmsak
02:33
Sabah
04:29
Öğle
12:11
İkindi
16:09
Akşam
19:43
Yatsı
21:30
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kanalizasyondan çıkan panik yarattı! Canlı virüs...

Kanalizasyondan çıkan panik yarattı! Canlı virüs...

Fena ti'ye aldı! Paylaşımı dikkat çekti

Fena ti'ye aldı! Paylaşımı dikkat çekti

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Kız arkadaşının stres giderme yöntemi genç adamı çıldırttı!

Kız arkadaşının stres giderme yöntemi genç adamı çıldırttı!

Kişisel çöplerini satarak 10.000 dolar kazanıyor!

Kişisel çöplerini satarak 10.000 dolar kazanıyor!

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.