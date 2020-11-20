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Iğdır’da silahlı kavga: 1 yaralı

IĞDIR HABERLERİ  | 20.11.2020 14:49 | Son Güncelleme

Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Olay Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

Iğdır’da silahlı kavga: 1 yaralı

Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Olay Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. A.Ö. isimli şahıs Söğütlü Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan kahvehaneden çıkarken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğradı. A.Ö. daha sonra karşı taraftan açılan ateş sonrası omuz ve bacak kısmından yaralandı. Yaralı A.Ö. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılırken, polisler kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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Iğdır Namaz Vakitleri 20 Kasım Cuma

İmsak
05:20
Sabah
06:48
Öğle
11:54
İkindi
14:28
Akşam
16:51
Yatsı
18:14
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