Iğdır'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Iğdır'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Hoşhaber beldesinde yaşayan B.K, gece saatlerinde daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen D.K'ya evinin önünde silahla ateş açtı.

Kurşunların isabet ettiği D.K yaralandı, saldırı sırasında yanında bulunan arkadaşı Ö.E. ise hayatını kaybetti.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. D.K, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ö.E'nin cesedi, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Zanlı B.K'yı gözaltına alan jandarma, beldede geniş güvenlik önlemi aldı.

