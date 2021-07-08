Iğdır'da terör operasyonu: 5 gözaltı

Iğdır'da düzenlenen terör operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ağrı Dağı'nda Ağustos 2015'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları engellemeye çalışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Ağrı Dağı bölgesinde güvenlik güçlerinin operasyonlarına engel olduğu iddia edilen 5 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ele geçirilen cep telefonları ile çeşitli dijital materyallere el konuldu.



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