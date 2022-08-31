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Iğdır'da terör örgütü üyeliğinden aranan firari hükümlü yakalandı

31.08.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da terör örgütü üyeliğinden aranan firari hükümlü yakalandı

Iğdır'da terör örgütü üyeliğinden aranan firari hükümlü yakalandı

Iğdır'da terör örgütü PKK üyeliği suçundan aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekibi, "terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma ekibi, Söğütlü Mahallesi'ndeki bir adrese yaptığı operasyonda F.Ş'yi gözaltına aldı.

F.Ş, buradaki işlemlerinin ardından Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Iğdır jandarma

Iğdır Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:55
Sabah
05:23
Öğle
12:09
İkindi
15:50
Akşam
18:45
Yatsı
20:08
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

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