Iğdır'da üzerine tarım ilacı bulaşan leylek tedavi edildi

Iğdır'da zirai ilaca bulaştığı için bitkin düşen leylek, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Melekli beldesindeki bir yonca tarlası yakınlarında hareketsiz yatan leyleği gören duyarlı vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen DKMP ekibi, leyleği tedaviye aldı.

Üzerine bulaşan tarım ilacı nedeniyle bitkin düştüğü belirlenen leylek, suyla yıkanıp beslendi.

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan leylek ekiplerce doğal ortamına salındı.



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