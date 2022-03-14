Iğdır'daki bazı okullarda kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkisini artırdı.
Bu sebeple Tuzluca ilçesinde Pirli ve Yeniköy ilkokulları hariç tüm köy ve ilçe merkezindeki okullarda yarın taşımalı eğitim yapılamayacak.
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