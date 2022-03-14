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Iğdır'daki bazı okullarda kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi

14.03.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'daki bazı okullarda kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkisini artırdı.

Bu sebeple Tuzluca ilçesinde Pirli ve Yeniköy ilkokulları hariç tüm köy ve ilçe merkezindeki okullarda yarın taşımalı eğitim yapılamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Iğdır

Iğdır Namaz Vakitleri 15 Mart Salı

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Sabah
06:11
Öğle
12:18
İkindi
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Akşam
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Yatsı
19:33
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

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