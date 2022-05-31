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Iğdır'daki dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı

31.05.2022 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'daki dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Iğdır merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 33 kişiden 5'i tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, kentte sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla ucuz fiyata küçükbaş hayvan sattıklarını vadederek irtibat kurdukları alıcıların paralarını dolandırdıkları iddiasıyla ilk operasyonda gözaltına alınan 31 kişi ile sonradan gözaltına alınan 2 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 18’i jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 10’u çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi. Zanlılardan B.P, M.Ç, G.P, O.P. ve A.Ç. tutuklandı.

- Olay

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Mayıs Cuma sosyal medya üzerinden irtibat kurdukları kişileri hayvan satma bahanesiyle çağırdıkları Iğdır'da karşılayıp satılacak hayvanlar karşılığında "kapora" adı altında para aldıktan sonra ortadan kayboldukları belirlenen kişilerin yakalanması için 49 araç ve 207 personelin katılımıyla operasyon düzenlemiş, 3'ü kamu çalışanı olmak üzere 33 şüpheliyi yakalamıştı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 26 bin lira, 99 tarihi değere sahip altın sikke, 410 gram uyuşturucu, çok sayıda senet, sahte hayvan nakil belgeleri, 27 cep telefonu ve farklı kişiler adına kayıtlı ve suçta kullanılan GSM kartları ele geçirilmişti.

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