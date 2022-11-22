Iğdır’dan 226 göçmen daha ülkelerine gönderildi

Türkiye’nin farklı şehirlerinde güvenlik güçleri tarafından yakalanan ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezinde toplanan Afgan göçmenler; Afganistan Ariana Havayollarına ait charter seferiyle ülkelerine gönderildi.

Göçmenler, Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli koordinesinde ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanına getirildi. Göçmenler, güvenlikten geçirilmelerinin ardından sıra halinde uçağa bindirildi. Böylelikle Iğdır’dan bu yıl gönderilen yabancı sayısı 5 bin 99 kişiye ulaştı.

