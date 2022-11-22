YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Iğdır’dan 226 göçmen daha ülkelerine gönderildi

Iğdır’dan 226 göçmen daha ülkelerine gönderildi

22.11.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan Afganistan uyruklu 226 göçmen daha Iğdır’dan uçak ile ülkelerine gönderilirken, kentten bu yıl gönderilen yabancı sayısı 5 bin 99 kişiye ulaştı.

Türkiye’nin farklı şehirlerinde güvenlik güçleri tarafından yakalanan ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezinde toplanan Afgan göçmenler; Afganistan Ariana Havayollarına ait charter seferiyle ülkelerine gönderildi.

Göçmenler, Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli koordinesinde ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanına getirildi. Göçmenler, güvenlikten geçirilmelerinin ardından sıra halinde uçağa bindirildi. Böylelikle Iğdır’dan bu yıl gönderilen yabancı sayısı 5 bin 99 kişiye ulaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Iğdır'daki İrem Bağları'nda sonbahar renkleri dron ile görüntülendiIğdır'daki İrem Bağları'nda sonbahar renkleri dron ile görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
göçmen

Iğdır Namaz Vakitleri 23 Kasım Çarşamba

İmsak
05:22
Sabah
06:50
Öğle
11:55
İkindi
14:27
Akşam
16:50
Yatsı
18:12
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''

Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.