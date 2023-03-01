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Iğdır'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

01.03.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardımlar sürüyor.

Kentte Valilik ve Belediye koordinesinde yapılan organizasyonla bugüne kadar toplanan 93 yardım tırı depremden etkilenen illere gönderilerek buradaki afetzedelere dağıtıldı.

Deprem bölgesindeki illere 24 bin battaniye, 350 bin gıda kolisi, 1230 projektör, 3 bin 100 kıyafet kolisi, 700 bin paket su, 33 bin paket bebek bezi, 171 bin 200 ekmek, 130 ton yem, 95 bin paket süt ve 15 bin ısıtıcı gönderildi.

Ayrıca bölgede 54 iş makinesi, 115 araç, 11 ambulans, 66'sı sağlık personeli olmak üzere 766 personel görev alıyor.

Depremin yaşandığı bölgeden bugüne kadar kente 1908 depremzede getirilerek kamu misafirhaneleri, oteller ve tahsis edilen evlere yerleştirildi.

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