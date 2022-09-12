Iğdır'dan Pakistan'daki sel bölgesine 1 tır yardım gönderildi

Iğdır'da, sel felaketi nedeniyle zor günler yaşayan Pakistanlılar için hazırlanan, gıda ve temizlik malzemesi yüklü yardım tırı, dualarla uğurlandı.

Valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), sivil toplum kuruluşları, hayırsever iş insanları ve vatandaşların katkılarıyla hazırlanan 1400 gıda kolisi, ekiplerce tıra yüklendi.

Vali Yardımcısı Halfeli Belediye Başkan Vekili Ömer Said Karakaş, AFAD İl Müdür Bülent Zeğem'in katılımıyla düzenlenen törende, İl Müftüsü İrfan Açık'ın okuduğu duanın ardından tır, içindeki yardım malzemeleri Pakistan'a ulaştırılmak üzere Van'a uğurlandı.



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