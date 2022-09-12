YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Iğdır'dan Pakistan'daki sel bölgesine 1 tır yardım gönderildi

Iğdır'dan Pakistan'daki sel bölgesine 1 tır yardım gönderildi

12.09.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'dan Pakistan'daki sel bölgesine 1 tır yardım gönderildi

Iğdır'da, sel felaketi nedeniyle zor günler yaşayan Pakistanlılar için hazırlanan, gıda ve temizlik malzemesi yüklü yardım tırı, dualarla uğurlandı.

Valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), sivil toplum kuruluşları, hayırsever iş insanları ve vatandaşların katkılarıyla hazırlanan 1400 gıda kolisi, ekiplerce tıra yüklendi.

Vali Yardımcısı Halfeli Belediye Başkan Vekili Ömer Said Karakaş, AFAD İl Müdür Bülent Zeğem'in katılımıyla düzenlenen törende, İl Müftüsü İrfan Açık'ın okuduğu duanın ardından tır, içindeki yardım malzemeleri Pakistan'a ulaştırılmak üzere Van'a uğurlandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balık Gölü'nde yumurtadan çıkan balık yavruları görüntülendiBalık Gölü'nde yumurtadan çıkan balık yavruları görüntülendi
Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde yöresel yemekler yarıştıUluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde yöresel yemekler yarıştı
Ordu'da iki kardeş aynı gün bir saat arayla vefat ettiOrdu'da iki kardeş aynı gün bir saat arayla vefat etti
Anahtar Kelimeler:
Iğdır afad

Iğdır Namaz Vakitleri 12 Eylül Pazartesi

İmsak
04:09
Sabah
05:35
Öğle
12:05
İkindi
15:38
Akşam
18:26
Yatsı
19:46
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.