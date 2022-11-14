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Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı

14.11.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'ndaki terör saldırısından dolayı, kurtuluş programında yer alan her türlü eğlence, müzik ve spor etkinlikleri iptal edildi.

Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Belediye önündeki Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Ülkü Öcal, törende, Beyoğlu'ndaki terör saldırısında hayatını kaybedenleri anıp başsağlığı dileğinde bulundu.

Iğdır halkının çabasının kurtuluş mücadelesinin önemli bir ayağı olduğunu belirten Öcal, "102 yıl önce bugün, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinde, esareti tarihinin hiçbir döneminde kabul etmeyen, karakteri yüksek Türk milletinin, gelecek nesillerin, yani bizlerin bu topraklarda özgürce yaşayabilmesi için ölümü seçtiği gündür. 14 Kasım 1920 ülkemiz genelinde gerçekleşen şanlı mücadelenin Iğdır'da sonuç verdiği ve Iğdır'ımızın düşman işgalinden kurtarıldığı gururlu gündür." dedi.

Törende, Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, 5. Hudut Alay ve Garnizon Komutanı Albay Ramazan Sedat Baş, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca ve kurum müdürleri hazır bulundu.

Katılımcılar, Şehitler Caddesi'ndeki Mehmet Çavuş Anıtı'na kadar şehitlerin anısına saygı yürüyüşü yaptı, buradaki şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Vali Sarıibrahim'in talimatıyla, dün Beyoğlu'ndaki terör saldırısından dolayı, kurtuluş programında yer alan her türlü eğlence, müzik ve spor etkinlikleri iptal edildi.

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